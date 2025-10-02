На Днепропетровщине супруги до смерти избили 4-летнего сына: причина пыток шокирует

Супруги до смерти замучили 4-летнего сына металлической трубой на глазах других детей / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Реклама

В Днепропетровской области супруги до смерти избили 4-летнего сына за то, что он без разрешения съел печенье.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По словам правоохранителей, в июле 2025 года более четырех суток женщина и мужчина руками, ногами и металлической трубой избивали в разные части тела 4-летнему сыну.

Реклама

Причиной издевательств стала шокирующая причина — якобы ребенок без разрешения взял хлеб и печенье. На теле малыша после таких пыток было обнаружено более 20 телесных повреждений — не менее 12 телесных повреждений в области головы и более 10 в участках туловища и конечностей, а также вывих плеча и перелом руки. За этими пытками наблюдали другие двое детей семьи.

Мальчик скончался от травматического шока.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога. Суд также рассматривает иск о лишении родительских прав в отношении двух других детей. За совершенное горе-родителям грозит пожизненное лишение свободы.

© Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

© Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Ранее сообщалось, что родители во время отпуска случайно убили своего ребенка.