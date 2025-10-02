ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
552
Время на прочтение
1 мин

На Днепропетровщине супруги до смерти избили 4-летнего сына: причина пыток шокирует

Родители четыре дня пытали и в конце концов забили до смерти 4-летнего сына за съеденный без разрешения вкусный вкус

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Супруги до смерти замучили 4-летнего сына металлической трубой на глазах других детей

Супруги до смерти замучили 4-летнего сына металлической трубой на глазах других детей / © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

В Днепропетровской области супруги до смерти избили 4-летнего сына за то, что он без разрешения съел печенье.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По словам правоохранителей, в июле 2025 года более четырех суток женщина и мужчина руками, ногами и металлической трубой избивали в разные части тела 4-летнему сыну.

Причиной издевательств стала шокирующая причина — якобы ребенок без разрешения взял хлеб и печенье. На теле малыша после таких пыток было обнаружено более 20 телесных повреждений — не менее 12 телесных повреждений в области головы и более 10 в участках туловища и конечностей, а также вывих плеча и перелом руки. За этими пытками наблюдали другие двое детей семьи.

Мальчик скончался от травматического шока.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога. Суд также рассматривает иск о лишении родительских прав в отношении двух других детей. За совершенное горе-родителям грозит пожизненное лишение свободы.

/ © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

© Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

/ © Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

© Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Ранее сообщалось, что родители во время отпуска случайно убили своего ребенка.

Дата публикации
Количество просмотров
552
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie