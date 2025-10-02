- Дата публикации
На Днепропетровщине супруги до смерти избили 4-летнего сына: причина пыток шокирует
Родители четыре дня пытали и в конце концов забили до смерти 4-летнего сына за съеденный без разрешения вкусный вкус
В Днепропетровской области супруги до смерти избили 4-летнего сына за то, что он без разрешения съел печенье.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
По словам правоохранителей, в июле 2025 года более четырех суток женщина и мужчина руками, ногами и металлической трубой избивали в разные части тела 4-летнему сыну.
Причиной издевательств стала шокирующая причина — якобы ребенок без разрешения взял хлеб и печенье. На теле малыша после таких пыток было обнаружено более 20 телесных повреждений — не менее 12 телесных повреждений в области головы и более 10 в участках туловища и конечностей, а также вывих плеча и перелом руки. За этими пытками наблюдали другие двое детей семьи.
Мальчик скончался от травматического шока.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога. Суд также рассматривает иск о лишении родительских прав в отношении двух других детей. За совершенное горе-родителям грозит пожизненное лишение свободы.
