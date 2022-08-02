На Днепропетровщине супругов отправили на 9 лет в тюрьму за развращение 3-летнего ребенка

На Днепропетровщине осудили извращенца, который развращал и создавал детскую порнографию с участием трехлетней дочери.

В Днепропетровской области правоохранители отправили за решетку мужчину и его супругу, которые развращали и снимали порнографию со своей трехлетней дочерью.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Как стало известно, отец и мать ребенка с 2019 по 2020 год развращали свою трехлетнюю дочь: отвлекая мобильным телефоном, женщина совершала развратные действия в отношении девочки, а мужчина осуществлял фото и видеосъемку порнографического характера.

Впоследствии такой запретный контент они распространяли в Интернете через мессенджер.

“При проведении обыска по месту жительства супругов изъяты фото и видеоматериалы с детской порнографией на мобильных телефонах и флешнакопителях, а также были обнаружены слип-пакеты с наркотическим средством – каннабис. При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемые свою вину в совершении уголовных правонарушений не признали”, — рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Однако супруги все же отправили за решетку сроком до девяти лет.

Напомним, что Украина призвала в ООН закрыть небо над атомными станциями.

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