На Днепропетровщине сын до смерти избил 71-летнюю мать: причина удивит

В Каменском районе будут судить мужчину, который до смерти избил свою мать / © Национальная полиция Украины

Полиция Каменского района завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений его 71-летней матери.

Об этом пишет полиция Днепропетровской области.

Установлено, что пожилая женщина нуждалась в помощи из-за состояния здоровья, которое постоянно раздражало ее сына. Во время очередной просьбы матери мужчина разозлился и избил ее. Пострадавшая с многочисленными травмами была немедленно госпитализирована. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь пожилой женщины не удалось. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате нанесенных ей телесных повреждений.

При процессуальном руководстве Жовтоводской окружной прокуратуры, следователи инкриминируют ему совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

