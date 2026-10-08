На Днепропетровщине третьи сутки ищут пропавшую девочку: приметы и фото

Пропавшая Анастасия Мирина / © Национальная полиция Днепропетровской области

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В Днепропетровской области уже третьи сутки продолжаются поиски несовершеннолетней Анастасии Мириной. Ребенок ушел из больничного учреждения в Самаровском районе, и сейчас его местонахождение неизвестно. Полиция призывает помочь с поисками.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

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Анастасия 5 октября около 19:30 покинула больничное учреждение в Самаровском районе и установить местонахождение девушки не удалось.

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Правоохранители проверяют возможные маршруты, по которым могла двигаться девочка, а также места, где она может находиться. В поисковую операцию привлекли дополнительные наряды и соответствующие службы.

По данным полиции, Анастасие с виду 13-14 лет. Ее рост — около 165 см, глаза серые, волосы короткие, рыжие. На момент исчезновения была одета в черные лосины, коричневую кофту и белые носки.

Полиция призывает граждан сообщать любую информацию, которая может помочь установить местонахождение ребенка. Правоохранители отмечают, что даже незначительные на первый взгляд сведения могут оказаться важными для поисков.

«Пожалуйста, распространите информацию — это может помочь ребенку вернуться домой», — призвали правоохранители.

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Пропавшая Анастасия Мирина / © Национальная полиция Днепропетровской области

К слову, в Черниговской области трехлетний мальчик потерялся в поле во время сбора кукурузы, пока мама относила мешок. Ребенок пошел в другую сторону и самостоятельно преодолел около 6 км, пытаясь найти маму. К поискам привлекли около 300 человек. Впоследствии возле нежилого хутора обнаружили игрушку мальчика, а затем и его самого.

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