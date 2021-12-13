На Днепропетровщине у грузовика на скорости лопнуло колесо: он вылетел на встречную полосу, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадал один из водителей. Его забрали в больницу.
В Днепропетровской области на трассе у грузовика на скорости лопнуло колесо, в результате чего автомобиль занесло в припаркованный на обочине MAN.
Об этом пишут в телеграм-канале "Дніпро оперативне".
Как стало известно, происшествие случилось на трассе М-30. Водитель грузовика двигался в сторону Кривого Рога. В какой-то момент у автомобиля лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство пересекло встречную полосу и врезалось в припаркованный на обочине MAN. После чего оба автомобиля слетели в кювет.
В результате происшествия пострадал один из водителей. Его увезли в больницу.
“Его госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правого голеностопа”, — отметили в телеграм-канале.
Напомним, что во Львовской области перевернулась фура, которая перевозила глицерин: водителя госпитализировали с обморожением ног.
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