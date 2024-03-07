На Днепропетровщине в кустах обнаружили мертвой изнасилованную 16-летнюю девушку

В Пятихатках за изнасилование и убийство 16-летней девушки будут судить местного жителя. Ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам умышленного убийства, соединенного с изнасилованием несовершеннолетнего ребенка, и кражи (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152, ч. 4 ст. 185 УК Украины). Ему может грозить пожизненное.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Зверства, всколыхнувшие всю Украину, произошли 4 сентября 2023 года. Тогда 45-летний мужчина преследовал знакомую девочку-подростка, когда она вечером возвращалась домой. Он догнал ее, закрыл рот и затащил ее на заброшенный участок. Там изнасиловал, задушил и украл сумку.

Тело девушки обнаружили в кустах.

Нападающий пытался скрыться из страны после преступления. Известно, что у мужчины уже была судимость.

Напомним, в Черновцах мужчина убил товарища из-за ревности.

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