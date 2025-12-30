На Днепропетровщине ВИЧ-положительный мужчина совершил насилие над ребенком: детали шокирующего дела

Судебное заседание по делу / © Офис Генерального прокурора

В Днепропетровской области к 15 годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Злоумышленник знал о своем ВИЧ-положительном статусе и сознательно подверг ребенка опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Обстоятельства преступления

Трагедия произошла в 2023 году. Осужденный пришел в дом, где раньше жила его знакомая, не зная, что дом уже арендует другая семья. В момент приступа мать детей находилась на работе.

Мужчина незаконно проник в жилище, схватил девочку и затащил ее в комнату. Младшему брату ребенка удалось выбежать во двор и скрыться, что, вероятно, спасло его. Соседи, услышав крики девочки, вызвали полицию, задержавшую нападавшего с поличным.

Сознательное заражение и состояние ребенка

Следствие установило, что на момент совершения преступления мужчина точно знал о своем ВИЧ-положительном статусе. Несмотря на это, он совершил сексуальное насилие, поставив жизнь ребенка под угрозу.

Обиженный ребенок / © Офис Генерального прокурора

По результатам медицинского обследования стало известно, что, к счастью, инфицирование девочки не подтвердилось.

Решение суда

Суд поддержал позицию окружной прокуратуры и признал подсудимого виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 152 (сексуальное насилие в отношении малолетнего лица);

ч. 1 ст. 130 (сознательное поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ);

ч. 1 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище).

Злоумышленнику назначено 15 лет лишения свободы. Это максимальный срок, предусмотренный законом по совокупности этих преступлений.

Данные об осужденном также будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

