На Днепропетровщине власти требуют в течение 10 дней вернуть оружие, выданное в начале вторжения

В начале полномасштабного вторжения в регионе гражданским предоставили оружие для защиты их семей и домов.

Власти Днепропетровской области призвали местных жителей в 10-дневный срок вернуть оружие, выданное в начале полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по итогам совещания со стражами порядка.

Лысак напомнил, что в начале полномасштабного вторжения гражданским гражданам было предоставлено оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть из них вернула оружие. Остальные оставили оружие "на руках".

"Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", — подчеркнул глава ОВА.

Ранее бывший руководитель полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что в начале полномасштабной войны жителям столицы раздали около 20-25 тысяч единиц оружия.

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