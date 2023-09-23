На Днепропетровщине во дворе дома взорвался вражеский боеприпас, пострадал 12-летний мальчик

Боеприпас обнаружили и принесли домой дети.
Несчастный случай произошел 23 сентября в Первомайской общине Никопольского района. В одном из дворов раздался взрыв. Предварительно сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Пострадал 12-летний мальчик. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Повреждены два частных дома и автомобиль.
"Прошу каждого. Призываю! Не пренебрегайте правилами безопасности сами, объясните их сыновьям и дочерям. Не трогайте подозрительные предметы! Если вам попадется такой – немедленно сообщите ГСЧС или полиции", - призывает Лысак.
Напомним, в ночь на субботу, 23 сентября, российская армия атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили 12 дронов Shahed. Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.