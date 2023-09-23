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На Днепропетровщине во дворе дома взорвался вражеский боеприпас, пострадал 12-летний мальчик

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На Днепропетровщине во дворе дома взорвался вражеский боеприпас, пострадал 12-летний мальчик

Во дворе частного дома сдетонировал боеприпас/Иллюстративный фото

Боеприпас обнаружили и принесли домой дети.

Несчастный случай произошел 23 сентября в Первомайской общине Никопольского района. В одном из дворов раздался взрыв. Предварительно сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Пострадал 12-летний мальчик. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены два частных дома и автомобиль.

"Прошу каждого. Призываю! Не пренебрегайте правилами безопасности сами, объясните их сыновьям и дочерям. Не трогайте подозрительные предметы! Если вам попадется такой – немедленно сообщите ГСЧС или полиции", - призывает Лысак.

Напомним, в ночь на субботу, 23 сентября, российская армия атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили 12 дронов Shahed. Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

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Дата публикации
Просмотры
343
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