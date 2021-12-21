На Днепропетровщине во время пожара погибла женщина: еще одного человека едва успели вывести из огня

На Днепропетровщине во время пожара погибла женщина: еще одного человека едва успели вывести из огня

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

В Новомосковском районе Днепропетровской области утром 21 декабря в частном доме произошел пожар. В результате чего погибла женщина, еще один человек пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось в одном из частных домов в поселке Марьяновка. Там горело одноэтажное здание. Пламя за считанные минуты уничтожило домашнее имущество, а также повредило пол и стены. Возгорание до прибытия спасателей ликвидировали местные жители. Они также вывели из огня 54-летнего мужчина.

“Чрезвычайники перенесли пострадавшего в карету экстренной медицинской помощи. Мужчина, с ожогами 1-2 степени тяжести головы, верхних и нижних конечностей, госпитализирован в Новомосковскую центральную районную больницу. К сожалению, в результате пожара погибла женщина 1964 года рождения. Пожарные обнаружили ее тело внутри помещения”, — рассказали в ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

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