На Днепропетровщине во время пожара в жилом доме заживо сгорел мужчина

Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно.
В Павлограде Днепропетровской области во время пожара в жилом доме заживо сгорел мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось утром 9 января в одном из частных домов на улице Молодежной. На месте спасатели установили, что огонь вспыхнул внутри одноэтажного жилого дома. Во время ликвидации очага спасатели нашли в одной из комнат тело 84-летнего мужчины.
Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Напомним, что в Киевской области ревнивец сжег два автомобиля знакомых своей жены.
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