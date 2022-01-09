На Днепропетровщине во время пожара в жилом доме заживо сгорел мужчина

На Днепропетровщине во время пожара в жилом доме заживо сгорел мужчина

Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно.

В Павлограде Днепропетровской области во время пожара в жилом доме заживо сгорел мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось утром 9 января в одном из частных домов на улице Молодежной. На месте спасатели установили, что огонь вспыхнул внутри одноэтажного жилого дома. Во время ликвидации очага спасатели нашли в одной из комнат тело 84-летнего мужчины.

Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, что в Киевской области ревнивец сжег два автомобиля знакомых своей жены.

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