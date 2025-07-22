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На Днепропетровщине во время работ во дворе обнаружили уникальную находку
Находку передали музею — теперь там новый экспонат.
В селе Новогригоровка Павлоградского района во время проведения работ во дворе была обнаружена печная дверца начала ХХ века.
Об этом сообщил Павлоградский историко-краеведческий музей.
Такая дверца была отлита на чугунолитейных заводах мальцовского промышленного района с разнообразным ассортиментом печного и кухонного литья.
«На дверце, которая нам была передана, отлит военный натюрморт с каской, перекрещенной палашем и ружьем, на фоне венка из лавровых ветвей — вооружение тяжелой кавалерии времен войны 1812 года. Очевидно, дата изготовления дверцы может быть отнесена к 1912 году, когда отмечалось столетие войны 1812 года», - уточнили в музее.
Напомним, на Днепропетровщине обнаружили старинное надгробие с загадочной надписью. Это единственное известное надгробие дореволюционного времени, сохранившееся на этой территории. Выяснилось, что это надгробие малыша, родившегося в 1898 году, а умершего в 1899-м.