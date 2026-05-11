На Днепропетровщине во время ВВК умер мужчина: в ТЦК отреагировали

В Днепропетровской области во время ВВК мобилизованному стало плохо. Медики пытались спасти его, но тщетно.

Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Как отметили в ведомстве, 5 мая 2026 года во время проверки военно-учетных документов группа оповещения с участием военных РТЦК и СП и полицейского остановила мужчину. По данным военных, последний находился в розыске за нарушение правил военного учета и подлежал мобилизации.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчине стало плохо. На место вызвали скорую помощь.

«Прибывшие по вызову медицинские работники в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть гражданина», — говорится в сообщении.

Назначено служебное расследование и открыто уголовное производство. О результатах сообщат по завершении проверок. В Днепропетровском ОТЦК и СП заявили, что сотрудничают с правоохранителями и оказывают всю необходимую помощь следствию.

Ранее в Житомирской области возле помещения ТЦК умер 50-летний мужчина, ранее доставленный для уточнения военно-учетных данных. По данным полиции, мужчине внезапно стало плохо у входа в территориальный центр комплектования. Медики скорой помощи пытались его реанимировать, однако спасти жизнь не удалось. Предварительно следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Окончательную причину смерти должны установить судебно-медицинская экспертиза.

