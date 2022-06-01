На Днепропетровщине водитель легковушки на полной скорости влетел в отбойник: есть погибшие, шофер скрылся

На Днепропетровщине водитель легковушки на полной скорости влетел в отбойник: есть погибшие, шофер скрылся

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который совершил смертельное ДТП, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, ДТП произошло в городе Павлоград. Там водитель автомобиля "ВАЗ 2110" не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате чего 31-летний пассажир получил телесные повреждения, от которых погиб на месте. Водитель и другой пассажир с места происшествия скрылись.

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Впоследствии 37-летнего водителя задержали.

“Мужчина задержан. Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения”). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы”, — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Кремле заявили о присоединении оккупированных территорий Украины к России.

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