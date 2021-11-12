На Днепропетровщине водитель "Волги" влетел в отбойник: автомобиль превратился в груду металла

Пострадавшего госпитализировали в больницу.
На Днепропетровщине утром 12 ноября произошло серьезное ДТП. Водитель легковой машины на полной скорости влетел в отбойник.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось около 07:00 на Криворожской трассе. Там водитель автомобиля “Волга” потерял управление и на полной скорости влетел в отбойник, разделяющий полосы движения.
Удар был такой силы, что передняя часть авто буквально превратилась в груду металла. Удар пришелся как раз на водительское сидение. В результате аварии пострадал шофер — его госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.
На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.
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