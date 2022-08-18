На Днепропетровщине водолазы ищут пропавшего 14-летнего мальчика (фото)

Мальчик пропал во время купания в реке Днепр возле улицы Портнова в Заводском районе города.

В городе Каменское на Днепропетровщине водолазы ищут предположительно утонувшего 14-летнего мальчика. Поисковые работы проходили вчера, 17 августа, и были временно остановлены с наступлением темноты.

Сегодня работы планируется продолжить, сообщили в ГСЧС.

Спасатели уже обследовали подводную акваторию водоема на глубине семь метров, на общей площади 2500 кв. м. Пропавшего ребенка не обнаружили. К поисковым работам привлечены 10 человек личного состава и две единицы техники спасателей.

Напомним, в ночь на 18 августа российская армия обстреляла Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины. Есть раненые и разрушения.

Обстрелы регионов: рашисты продолжают целиться по Житомирщине, Николаеву и Днепропетровщине

Читайте также: