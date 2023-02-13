На Днепропетровщине военного незаконно удерживали в психбольнице — омбудсмен

Военнослужащий обратился по поводу незаконного удержания в психиатрическом учреждении.

В Днепропетровской многопрофильной клинической больнице по оказанию психиатрической помощи незаконно удерживали военнослужащего. Военнослужащий обратился к Уполномоченному по поводу незаконного содержания в психиатрическом учреждении.

По данному факту Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы.

Об этом омбудсмен сообщил в Telegram.

Как отмечается, с целью проверки таких обстоятельств представитель Офиса Омбудсмана на Днепропетровщине Владислав Онищенко совершил мониторинговый визит в Днепропетровскую многопрофильную клиническую больницу по предоставлению психиатрической помощи.

В ходе визита выяснилось, что заявитель уже был выписан 16.01.2023, однако снова был принудительно госпитализирован в это же учреждение с 29.01.2023.

В подтверждение правомерности своих действий больница предоставила только медицинскую карту за последний период госпитализации мужчины, с 29.01.2023.

"Порядок действий во время каждого частного случая принудительной госпитализации определен законодательством. Однако, проверить обстоятельства госпитализации заявителя за период с 23.12.2022 до 16.01.2023 не удавалось без анализа медицинской карты за указанный период", — подчеркнул Владислав Онищенко.

После длительных проволочек администрация больницы сообщила, что разыскиваемая карточка пациента – потеряна.

Также сообщается, что гендиректор больницы отказывалась предоставлять какие-либо подтверждения относительно причин отсутствия медицинской карты.

"Препятствуя осуществлению мониторингового визита, должностное лицо просило обратиться к нему в письменном виде, указывало на неспособность им воспринимать информацию на слух. Любые подтверждения (в том числе письменного осознанного согласия) о правомерности оснований содержания заявителя в больнице в течение 25 дней не предоставили", — говорится в сообщении.

Указанное не исключает обстоятельств незаконного содержания и применения к нему психофармакологического лечения.

Офис омбудсмена по результатам визита направил письма реагирования в Министерство здравоохранения и органы Национальной полиции.

Напомним, Дмитрий Лубинец сообщил подробности незаконного вывоза украинских детей из Австрии в Россию. Так, по его словам, член Европейского института омбудсмена Йозеф Зигеле лично сопровождал детей из Австрии в Россию, где передал несовершеннолетним представителям РФ.

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