На Днепропетровщине враг отброшен от границ области силами ВСУ и терробороны

На Днепропетровщине враг отброшен от границ области силами ВСУ и терробороны

Ночью Вооруженные Силы Украины и Территориальная оборона совершили наступательные действия на позиции врага в направлении Херсона.

ВСУ и тероборона Днепропетровской области пошли в наступление и выбили оккупантов за пределы области.

Также читайте У Дніпрі міська рада терміново звернулася до мешканців та попросила не публікувати у чатах фотографії обстрілів

Об этом сообщил городской голова Апостолового Андрей Оса.

"Ночью Вооруженные Силы Украины и Территориальная оборона совершили наступательные действия на позиции врага в направлении Херсонщины. Результат — противник понес большие потери и отброшен от границы с Днепропетровщиной. Но есть плохие новости: не обошлось без потерь и ранений с нашей стороны. Вечная слава героям, которые отдали свою жизнь за наше спокойное утро", — сообщил Оса.

Он добавил, что по прогнозам Военного штаба должен быть относительно спокойный день. Противник пытается перегруппировать свои силы, но украинские защитники все видят и контролируют.

Напомним, что правоохранители задержали мужчин в Днепре и Синельниково. Задержанные могут быть причастны к подрывной деятельности в пользу спецслужб Российской Федерации. Двое мужчин активно агитировали за изменение государственной границы Украины и переход на сторону Российской Федерации. Кроме того, жителя Синельниковского района подозревают в причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.