На Днепропетровщине враг отброшен от границ области силами ВСУ и терробороны

Ночью Вооруженные Силы Украины и Территориальная оборона совершили наступательные действия на позиции врага в направлении Херсона.
ВСУ и тероборона Днепропетровской области пошли в наступление и выбили оккупантов за пределы области.
Об этом сообщил городской голова Апостолового Андрей Оса.
"Ночью Вооруженные Силы Украины и Территориальная оборона совершили наступательные действия на позиции врага в направлении Херсонщины. Результат — противник понес большие потери и отброшен от границы с Днепропетровщиной. Но есть плохие новости: не обошлось без потерь и ранений с нашей стороны. Вечная слава героям, которые отдали свою жизнь за наше спокойное утро", — сообщил Оса.
Он добавил, что по прогнозам Военного штаба должен быть относительно спокойный день. Противник пытается перегруппировать свои силы, но украинские защитники все видят и контролируют.
Напомним, что правоохранители задержали мужчин в Днепре и Синельниково. Задержанные могут быть причастны к подрывной деятельности в пользу спецслужб Российской Федерации. Двое мужчин активно агитировали за изменение государственной границы Украины и переход на сторону Российской Федерации. Кроме того, жителя Синельниковского района подозревают в причастности к диверсионно-разведывательной деятельности.