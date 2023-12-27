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На Днепропетровщине враг повредил многоэтажку и газопровод: фото последствий обстрела

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Последствия обстрелов Никопольщины / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрелов Никопольщины / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В результате вражеских обстрелов люди, к счастью, не пострадали.

В среду, 27 декабря, российская оккупационная армия на протяжении дня наносила удары по Никопольщине Днепропетровской области. Повреждена многоэтажка, 9 частных домов и газопровод.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

По его словам, враг обстрелял из артиллерии Мировскую и Марганецкую общины, а также районный центр. Никополь оккупанты, кроме того, атаковали дронами-камикадзе.

“Повреждены многоэтажка, 9 частных домов и газопровод. Люди невредимы”, — уточнил Сергей Лысак.

В других районах области сигнал воздушной тревоги неоднократно извещал об опасности, но, к счастью, обошлось без вражеских атак.

Напомним, 21 декабря российские оккупанты полтора десятка раз за атаковали Никопольщину, есть жертвы.

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Дата публикации
Просмотры
689
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