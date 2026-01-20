На Днепропетровщине введены экстренные отключения электроэнергии - что известно

ДТЭК / © ТСН

Сегодня утром Россия осуществила массированные удары по территории Украины с помощью баллистических ракет и «шахедов», в результате чего многие города остались без электроснабжения, отопления и водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

На Днепропетровщине по команде Укрэнерго применены экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений привычные графики подачи света не действуют, отметили в компании.

«В случае изменений мы будем оперативно информировать жителей через наш телеграм-канал», — сообщили в ДТЭК.

Сейчас энергетики работают над восстановлением поставок электроэнергии и минимизацией последствий атак для населения. Местные жители призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время перебоев в поставках энергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массированных ударов со стороны страны-агрессора, произошедших 20 января, энергетическая ситуация в Украине претерпела резкие изменения. Во многих регионах привычные плановые ограничения электроснабжения стали неактуальными. Вместо этого местные операторы были вынуждены перейти к режиму экстренных отключений, которые начались с самого утра.