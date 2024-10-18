На Днепропетровщине вырастили тыкву-рекордсменку: ее вес впечатляет (фото)

Самая большая в Украине тыква, зарегистрированная в Национальном реестре рекордов и весящая 137,5 кг, покажут на "Гарбуз-фесте" в Киеве 19 октября 2024 года и продадут на аукционе, средства от которого перечислят на нужды ВСУ.

Об этом написала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Четверо мужчин грузили ее на автомобиль, чтобы доставить из села Суворовка Днепропетровской области в Киев на регистрацию рекорда. Обхват и все другие диагонали и радиусы этой великанши будут замеряться на "Гарбуз-фесте" в Киеве 19 октября 2024 года в 12:00. Кстати, там же будет создана фотозона с этим уникальным тыквенным экспонатом. Сорт тыквы – Атлантический гигант", – отметила Лана Ветрова.

Руководитель Реестра рекордов Украины уточнила, что тыкву вырастил фермер из Днепропетровщины Игорь Макуха.

Весит тыква-рекордсмен 137,5 кг / Фото: Лана Ветрова

"После регистрации рекорда тыква-великан будет выставлена на аукцион, а средства перечислены на нужды ВСУ. Приглашаем к участию в аукционе в первую очередь рестораторов, фотомастеров, фермеров, организаторов геллоунов и всех желающих", – пригласила Ветрова.

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