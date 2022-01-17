На Днепропетровщине за два часа сгорел ресторанный комплекс (фото)

На Днепропетровщине за два часа сгорел ресторанный комплекс (фото)

Огнем охватило полтысячи квадратных метров.

В Днепропетровской области произошел масштабный пожар. За два с половиной часа огонь уничтожил местный ресторан.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Василия Сухомлинского в поселке Слобожанское Днепровского района. Там горел комплекс, в котором расположен ресторан и автомойка.

На месте спасатели установили, что на крыше одноэтажного здания наблюдается густой дым и открытый огонь. Люди успели выбежать на улицу. Прошло без пострадавших. Огнем охватило полтысячи квадратных метров

“Пламя быстро охватило крышу помещения и распространилось на внутренние помещения комплекса. Огнем уничтожены крыша и перекрытие здания, повреждены подсобные и варочные помещения на общей площади 500 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

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