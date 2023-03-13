На Днепропетровщине задержали предателя, который "сдавал" России данные о позициях ВСУ (фото)

Служба безопасности Украины задержала жителя Синельниковского района Днепропетровской области, который собирал разведданные об обороне региона и передавал их российским спецслужбам.

Мужчина по собственной инициативе публиковал фото и видео мест базирования Сил обороны, после чего на него обратили внимание оккупанты, сообщили в СБУ.

Через мессенджер оккупанты предложили предателю сотрудничество за деньги, которые затем присылали ему на банковскую карту. По указаниям врага он выходил на местность и скрыто фотографировал перемещение подразделений Вооруженных сил Украины на территории области.

В первую очередь РФ интересовала информация о возможном перемещении колонн с военной техникой иностранного производства. Разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Вражеского информатора задержали на попытке передачи закрытых сведений оккупантам. Следователи сообщили ему о подозрении. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала коллаборанта из Херсона, пытавшегося сбежать в Приднестровье. После захвата города российскими оккупантами рецидивист отправился на добровольное сотрудничество с врагом.

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