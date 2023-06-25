На Днепропетровщине заживо сгорели мужчина и женщина

Что стало причиной трагедии – пока неизвестно.

В Покрове Никопольского района Днепропетровщины произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Об этом говорится на сайте ГСЧС области.

25 июня около 00:30 горела квартира на последнем этаже четырехэтажного дома по улице Михаила Вербицкого.

Прибывшие на место спасатели увидели, что пламя стремительно распространяется по всей площади дома. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода. Повреждена внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 40 кв. метров.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Их данные устанавливаются. Причины возгорания выясняется полицией.

Напомним, в Черновцах произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого погибли женщина с сыном.

А в Полтавской области во время пожара погиб 2-летний ребенок. Произошло это в одном из сел Лубенского района.

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