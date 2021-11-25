На Днепропетровщине женщина прыгнула в колодец, чтобы свести счеты с жизнью

На Днепропетровщине женщина прыгнула в колодец, чтобы свести счеты с жизнью

От полученных травм она скончалась на месте.

На Днепропетровщине женщина прыгнула в колодец рядом со своим домом. От полученных травм она скончалась.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

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Как стало известно, происшествие случилось в поселке городского типа Царичанка. Там 74-летняя женщина, которая, предварительно, решил свести счеты с жизнью, прыгнула в колодец, находящийся рядом с ее домом. От полученных травм пострадавшая скончалась. Что именно стало причиной случившегося, неизвестно.

О гибели пенсионерке в полицию сообщили очевидцы трагедии. на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали случившегося.

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