На Днепропетровщине женщина родила ребенка в посадке и бросила его там

На Днепропетровщине женщина родила ребенка в посадке и бросила его там

На Днепропетровщине возле села Приднепровское неизвестная женщина родила ребенка в посадке и оставила его там.

Это произошло в ночь с 19 на 20 апреля, сообщили в Широковской территориальной общине.

"Просим всех, кто видел беременную женщину, которая сейчас без ребенка, обратиться к старосте или в полицию. Она нуждается в немедленной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, в Пасхальную ночь комендантский час в Днепре отменен. Общественный транспорт в городе будет работать круглосуточно, чтобы жители могли добраться до церквей.

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