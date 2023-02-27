На Днепропетровщине женщину на балконе случайно закрыл ребенок

Маленький ребенок случайно закрыл маму на балконе квартиры.
В поселке Широкое на Днепропетровщине чрезвычайники помогли женщине, которую ее маленький ребенок случайно закрыл на балконе квартиры.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Вызов спасатели получили в понедельник, 27 февраля.
"По прибытию по указанному адресу спасатели с помощью стремянки попали на балкон квартиры, расположенной на втором этаже дома, открыли дверь и предоставили женщине доступ в квартиру", — рассказали спасатели.
Напомним, в Днепре на балконе квартиры жило более сотни летучих мышей (фото).
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