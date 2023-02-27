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На Днепропетровщине женщину на балконе случайно закрыл ребенок

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1514
Время на прочтение
1 мин
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На Днепропетровщине женщину на балконе случайно закрыл ребенок

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Маленький ребенок случайно закрыл маму на балконе квартиры.

В поселке Широкое на Днепропетровщине чрезвычайники помогли женщине, которую ее маленький ребенок случайно закрыл на балконе квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Вызов спасатели получили в понедельник, 27 февраля.

"По прибытию по указанному адресу спасатели с помощью стремянки попали на балкон квартиры, расположенной на втором этаже дома, открыли дверь и предоставили женщине доступ в квартиру", — рассказали спасатели.

Напомним, в Днепре на балконе квартиры жило более сотни летучих мышей (фото).

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Дата публикации
Просмотры
1514
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