На Днепропетровщину из России незаконно ввозили тонны метилового спирта (фото)

На Днепропетровщину из России незаконно ввозили тонны метилового спирта (фото)

В Днепропетровскую область из России незаконно ввозили тонны метилового спирта под видом растворителей и реализовывали подпольным производителям нефтепродуктов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Группа лиц наладила преступную схему и уклонялась от уплаты налогов. Правоохранители изъяли 50 тонн метилового спирта, две железнодорожные вагоны-цистерны, принадлежащие обществу, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ, фиктивную документацию и "черновые" записи.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Следствие продолжается.

Напомним, в центре Днепра у грузовика FAW отказали тормоза и он врезался в столб. Водитель выехал на пешеходную зону, чтобы не устроить ДТП, чуть не сбил женщину и снес антипарковочные столбики.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

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