На добропольском направлении продолжаются тяжелые бои: ситуация остается неопределенной

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На участке фронта вблизи Доброполья ситуация остается напряженной. Украинские войска удерживают позиции, однако враг сосредоточил еще большие силы.

Об этом информирует 19 сентября 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

Поэтому противостояние перешло в тактическую плоскость — идет борьба за ключевые высоты, наблюдательные пункты и опорные пункты.

По словам военного обозревателя, соотношение сил и результат противостояния можно оценить как «50 на 50». Эксперт отмечает, что решающим станет своевременная реакция командования и стойкость украинских воинов.

Надеемся, что армия сможет реализовать замысел и сломить сопротивление противника, несмотря на тяжелые условия боев.

Напомним, ранее британское издание Sky News предположило, что продолжающаяся более года оборона Покровска Донецкой области, вероятно, подходит к концу.