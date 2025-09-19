- Дата публикации
На добропольском направлении продолжаются тяжелые бои: ситуация остается неопределенной
В Донецкой области продолжается ожесточенное противостояние на добропольском направлении. Бои носят характер «тяни-толкай», ведь обе стороны сосредоточили значительные силы.
На участке фронта вблизи Доброполья ситуация остается напряженной. Украинские войска удерживают позиции, однако враг сосредоточил еще большие силы.
Об этом информирует 19 сентября 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников
Поэтому противостояние перешло в тактическую плоскость — идет борьба за ключевые высоты, наблюдательные пункты и опорные пункты.
По словам военного обозревателя, соотношение сил и результат противостояния можно оценить как «50 на 50». Эксперт отмечает, что решающим станет своевременная реакция командования и стойкость украинских воинов.
Надеемся, что армия сможет реализовать замысел и сломить сопротивление противника, несмотря на тяжелые условия боев.
Напомним, ранее британское издание Sky News предположило, что продолжающаяся более года оборона Покровска Донецкой области, вероятно, подходит к концу.