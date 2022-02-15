На Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных и ранили двух бойцов

На Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных и ранили двух бойцов

Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались прежними.

За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений. В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в утренних сводках штаба ООС.

Так, неподалеку от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В сторону Новотроицкого российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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В окрестностях Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, при помощи которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним:

По данным разведки, на неподконтрольную Украине часть Донбасса оккупанты завозят наемников из частных российских военных компаний. Из этих наемников боевики формируют подразделения. Есть информация, что на передовую приехал бывший офицер разведки Роосии, участвовавший в боевых действиях в составе частной военной компании "Вагнер".

Украинский боец ​​получил ранения при обстреле российскими наемниками | Новости с фронта

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