На Донбассе боевики за сутки шесть раз обстреляли украинские позиции: есть раненые

В Луганской области также заметили беспилотный аппарат, который пересек линию разграничения.
На Донбассе российские оккупанты продолжают игнорировать Минские договоренности. 8 января военные формирования РФ шесть раз обстреляли украинские позиции.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В сторону Песков боевики стреляли из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского оккупанты стреляли из стрелкового оружия.
Также обстреливались позиции украинских военных рядом с Новомихайловкой. Огонь вели из минометов калибра 82 миллиметра, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
А рядом со Станицей Луганской пролетел российский беспилотник, который сбросил осколочную гранату ВОГ-17.
В Луганской области тоже заметили беспилотный аппарат, который пересек линию разграничения.
“В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенные Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы”, — рассказали в штабе ООС.
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