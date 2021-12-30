На Донбассе две девушки и парень распространяли порно: им грозит заключение

На Донбассе две девушки и парень распространяли порно: им грозит заключение

Две девушки 20 и 24 лет вместе с 26-летним парнем, распространяли порно на закрытых сайтах и работали веб-моделями.

В Краматорске двух девушек и парня разоблачили на распространении порнографии.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По словам правоохранителей, две девушки 20 и 24 лет вместе с 26-летним парнем распространяли порноконтент на закрытых сайтах и работали веб-моделями на порноресурсах.

Подписка на закрытый ресурс с фото и видеоматериалами порнографического характера стоила пять долларов единовременно. За отдельную плату пользователям предлагался частный видеочат, а также прайс с услугами.

Клиентами молодых людей были покупатели со всего мира. "Бизнесмены" ежемесячно зарабатывали около 20 тыс. гривен.

Полиция открыла уголовное производство по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Молодым людям грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Отметим, что понятия "вебкам-модели" в Уголовном кодексе Украины не существует. Полиция рассматривает эту работу либо как создание и распространение порнографии, либо как торговлю людьми.

Напомним, что в Кропивницком осудили мужчину, который загрузил из Интернета детское порно.

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