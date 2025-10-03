На Донбассе погиб французский журналист Антони Лалликан

Антони Лалликан

В Донецкой области, вблизи Дружковки, в результате атаки российского дрона погиб французский журналист Антони Лалликана. Его коллега из Kyiv Independent, Григорий Иванченко, получил ранения.

Об этом сообщила 4 отдельная тяжелая механизированная бригада в Facebook

«В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Оба журналиста находились в бронежилетах с надписью «PRESS».

Что о нем известно

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что Антони Лалликан начал свою карьеру фотографа неожиданно — в 30 лет он стал свидетелем столкновений между сепаратистами и силами безопасности в Кашмире, что изменило его жизнь и побудило взяться за фотокамеру. Вернувшись во Францию, он документировал социальные протесты, в частности движение «желтых жилетов», освещал марши и баррикады в Уазе и Париже, а также обращал внимание на жилищный кризис в пригородах французской столицы и жизнь мигрантов.

В 2020 году Лалликан впервые отправился в зону активного конфликта — для освещения Второй карабахской войны в Армении. Это стало переломным моментом в его карьере: он осознал свое призвание — передавать через фотографии голоса людей, оказавшихся в водовороте войны.

После полномасштабного вторжения России в марте 2022 года Антони приехал в Украину и с тех пор неоднократно возвращался, документируя последствия войны. Он начал долгосрочный проект о жизни жителей Донецкой области — шахтерского региона на востоке Украины, который оказался в эпицентре агрессии.

Его стиль сочетал жесткую документалистику новостной фотографии с лаконичными, интимными моментами повседневной жизни. Он снимал все: от портретов украинских боксеров, чьи глаза отражали боль потерь, до солдат на минометах и колонн гражданских, пересекающих разрушенные мосты под снегом. Его работы создавали мост между зрителем и реальной войной, передавая эмоциональный и социальный фон событий.

Лалликан получил ряд международных наград: премию Виктора Гюго за социально активную фотографию 2024 года за серию об Украине, попал в шорт-лист премии Lucas Dolega 2024 и получил награду жюри Grand Prix Paris Match Étudiant 2022. Премия Виктора Гюго, которую организуют город Безансон, дом-музей Виктора Гюго и ассоциация Grain d’Pixel, ежегодно отмечает фотографов, чьи работы перекликаются с борьбой писателя за свободу слова, защиту прав человека и противодействие угнетению, сочетая искусство с гражданской позицией.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время выполнения боевого задания погиб журналист коммунального телеканала«Новый Чернигов», военнослужащий Вооруженных сил Украины Богдан Заяц.