На Донбассе нашли застреленного контрактника: следователи говорят о суициде

На Донбассе нашли застреленного контрактника: следователи говорят о суициде

Контрактник 1985 года, уроженец Запорожья, был найден мертвым 28 декабря.

В Донецкой области нашли застреленного военного-контрактника. По словам правоохранителей, солдат покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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Контрактник 1985 года, уроженец Запорожья, был найден мертвым 28 декабря. Погибший был старшим солдатом, старшим оператором противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей

Боец совершил суицид, находясь на боевом дежурстве. Он выстрелил себе в голову из штатного оружия.

По факту гибели военнослужащего открыто уголовное производство с примечанием "самоубийство". Рассматриваются также другие версии, в частности умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, просят обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. 066 732 16 91.

Ранее сообщалось, что участник АТО из Волыни покончил жизнь самоубийством. Парень был одним из 14 выживших под Волновахой.

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