На Донбассе неспокойно: боевики палят из минометов и гранатометов

На Донбассе неспокойно: боевики палят из минометов и гранатометов

С начала суток было зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

На Донбассе, в зоне проведения ООС, сегодня, 26 июня, неспокойно. В частности, с начала суток было зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов", — говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Неспокойно и возле Красногоровки. А в направлении Новомихайловки вооруженніе формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", — рассказали в пресс-службе ООС.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

Напомним, га Донбассе погиб украинский военный Андрей Гонар. Нашего бойца ни стало в зоне ООС во время несения службы в районе населенного пункта Пески. В него осталось трое детей.

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