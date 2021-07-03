На Донбассе неспокойно: боевики продолжают гатить из минометов и гранатометов

На Донбассе неспокойно: боевики продолжают гатить из минометов и гранатометов

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

На Донбассе снова неспокойно. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных сил 3 июля.

"С начала этого периода зафиксировано 8 обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. У населенного пункта Невельске вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Опытного противник обстрелял наши позициииз противотанковых ракетных комплексов", — рассказали в ООС.

Кроме того, вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь", — говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Напомним, в течение 1 июля в зоне првоедення ООС было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

Новости с фронта: штаб ООС сообщает о 26 нарушениях режима перемирия

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