На Донбассе обнаружили 275 единиц военной техники боевиков, в том числе танки и САУ (карта)

Наблюдатели полагают, что обнаруженные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии соприкосновения.
Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В частности, за минувшие сутки было обнаружено 275 единиц военной техники боевиков РФ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"За минувшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей", — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о десятках танков, БМП, гаубицах, самоходных артиллерийских установках и комплексах РСЗО.
Кроме того, работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями вооруженных формирований Российской Федерации.
"Велся огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевка. Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также подвергался воздействию помех сигнала GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние помех сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Васильевки, Каштанового и Калинового", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что зафиксированные нарушения указывают на систематическое создание предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии соприкосновения.
"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.
- Власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.
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