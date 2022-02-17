На Донбассе оккупанты били из тяжелой артиллерии и потеряли двух своих бойцов

Боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение 16 февраля поддерживаемые Россией боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери — погибли двое российских военных.
Об этом говорится в утренней сводке ООС и информируют собственные источники в украинской разведке.
В частности, потери российско-оккупационных войск 16.02.2022 составили 2 человека:
- санитарные (300) – 2 (1 – 7 омсбр 2 АК, небоевой, вероятно, в результате неосторожного обращения с оружием; 1 – 3 омсбр 1 АК, небоевой, в результате личной неосторожности).
Как отмечают в штабе ООС, в среду, 16 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. С начала суток, 17 февраля, зафиксировано два нарушения, боевики применили тяжелую артиллерию.
Так, по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
Вблизи Лобачевого и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.
В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, по Катериновке – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет.
"За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — сообщили в штабе.
По окрестностям Причепиловки российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Вблизи Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Напомним:
На Приморском участке фронта, который западные разведки называют одним из вероятных направлений обострения, минувшие сутки не были тихими. Ночного вторжения не произошло, но и не было затишья. Кроме того, в небе украинские военные заметили неизвестные самолеты в направлении Водяного.
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