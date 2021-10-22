На Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим тишины: ранены двое украинских военных

На Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим тишины: ранены двое украинских военных

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ.

На Донбассе военные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим тишины. В результате чего пострадали двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

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Как стало известно, в течение суток 22 октября оккупанты девять раз нарушили режим тишины. Стреляли рядом с Золотым-4, в сторону Катериновки, Красногоровки, Новолуганского, Новозвановки и Луганского. Били из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, ракетного противотанкового комплекса и стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения", — рассказали в Операция объединенных сил.

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