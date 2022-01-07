На Донбассе оккупанты дважды открыли огонь по позициям украинских военных: стреляли из гранатометов

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В Донецкой области российские оккупанты продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 6 января, военные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
В сторону Луганского оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов. А рядом с Старогнатовкой военые формирования РФ обстреливали украинские позиции с автоматических и противотанковых гранатометов, а также с крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", – рассказали в пресс-службе ООС.
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