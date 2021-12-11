На Донбассе оккупанты не прекращают нарушать "тишину": гатили из минометов и гранатометов

На Донбассе оккупанты не прекращают нарушать "тишину": гатили из минометов и гранатометов

Украинские защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 10 декабря, зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, два из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе села Песчаное, что в Луганской области, враг вел огонь из минометов калибра 82 мм. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Попасной российские наемники обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Майорска вражеские войска использовали противотанковые гранатометы установлен. В районе Пивденного оккупанты оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 11 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в штабе ООС.

Напомним:

Во время внеочередного заседания ТКГ 9 декабря Россия отвергла предложение Украины о возвращении в режим прекращения огня на Донбассе.

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