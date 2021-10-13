На Донбассе оккупанты обстреляли позиции украинских военных: какая ситуация на передовой

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На Донбассе боевики с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских воинов они обстреляли из противотанковых гранатометов.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Так, в течение суток, 13 октября, воинские формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли украинские позиции возле Шумов, Попасного и Катериновки. Огонь оккупанты вели из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", — добавили в пресс-службе ООС.