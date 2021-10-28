На Донбассе оккупанты обстреляли позиции украинских воинов: пострадали двое военнослужащих

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

На Донбассе военные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

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Так, оккупанты били из оружия, запрещенного Минскими соглашениями: станковых противотанковых гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обстреляли оккупанты территории возле Луганского, Крымского, Красногоровки, Новозвановки и Троицкого. В Луганской области также зафиксировали полет вражеского беспилотника.

“В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих – средней тяжести. Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", — подчеркнули в пресс-службе Операции объединенных сил.

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