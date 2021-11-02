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На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим тишины, убит украинский военный

На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим тишины, убит украинский военный

УНИАН

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С начала суток, 2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы", — говорится в сообщении.

По украинским позициям противник открывал огонь:

  • В направлении Павлополя и Новозвановки из стрелкового оружия.
  • Возле Причепиловки вражеские вооруженные формирования дважды совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним:

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