На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим тишины, убит украинский военный

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С начала суток, 2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы", — говорится в сообщении.

По украинским позициям противник открывал огонь:

В направлении Павлополя и Новозвановки из стрелкового оружия.

и из стрелкового оружия. Возле Причепиловки вражеские вооруженные формирования дважды совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним:

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны сообщили, что пророссийские боевики на Донбассе стягивают на передовые позиции значительное количество разведывательно-диверсионных групп , расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар.

, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар. Также оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.

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