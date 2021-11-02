На Донбассе оккупанты продолжают нарушать режим тишины, убит украинский военный

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
С начала суток, 2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы", — говорится в сообщении.
По украинским позициям противник открывал огонь:
- В направлении Павлополя и Новозвановки из стрелкового оружия.
- Возле Причепиловки вражеские вооруженные формирования дважды совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним:
- В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны сообщили, что пророссийские боевики на Донбассе стягивают на передовые позиции значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар.
- Также оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.