На Донбассе оккупанты вели обстрелы из минометов и гранатометов: один украинский воин погиб

На Донбассе оккупанты вели обстрелы из минометов и гранатометов: один украинский воин погиб

У Широкино вооруженные формирования РФ с помощью квадрокоптера осуществляли дистанционное минирование территории.

За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что под Донецком, враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Также читайте Были хорошими и всегда помогали: в зоне ООС за неделю оккупанты убили двух украинских защитников

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Неподалеку Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Итоги за минувшие сутки

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4554 транспортных средства, 4791 человек, из которых 4757 по Информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к Вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников доправлялась одно лицо. Выявлено 52 административных правонарушения.

За указанный период полицейскими раскрыто 24 преступления.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 985 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыли 936 человек. А через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" — 396 и 329 соответственно.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель, 22 августа которая прибыла в Киев с официальным визитом, подтвердила, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку