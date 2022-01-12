На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военный – стало известно его имя

На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб военный – стало известно его имя

Виктору Кучеренко было 28 лет.

Во вторник, 11 января, в районе поселка Новотошковское Луганской области в результате обстрела боевиков смертельное ранение получил украинский военный Виктор Кучеренко.

Об этом сообщает Баштанская районная государственная администрация.

"11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, житель села Новолазаревка Казанковской поселковой объединенной территориальной громады (Николаевская область)", — говорится в сообщении.

Кучеренко служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде Вооруженных сил Украины. Участвовал в Антитеррористической операции (АТО).

Напомним, 10 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Новости с фронта: на Донбассе двое бойцов взорвались на неизвестном взрывном устройстве

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