На Донбассе по программе "Большая стройка" откроют первый в стране центр разведения хищных краснокнижных птиц – ВИДЕО

На Донбассе по программе "Большая стройка" откроют первый в стране центр разведения хищных краснокнижных птиц – ВИДЕО

Сооружение обошлось в 15 млн. грн.

В поселке Камышеваха Краматорской территориальной громады в этом году откроют центр разведения хищных птиц. Он станет первым не только в Донецкой области, но и во всей Украине.

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

Центр создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На его строительство выделили из бюджета 15 млн гривен.

"За год планируют выращивать 8 редких для Украины краснокнижных птенцов… Реабилитацию будут проводить пернатым, которых будут конфисковывать как контрабандных или травмированных птиц", - рассказали в областной администрации.

Питомник для диких птиц разместят в региональном ландшафтном парке.

"Там будут разводить балабанов, сапсанов, коршунов черных и канюк обыкновенных, приспособленных к климатическим условиям региона. В области они находятся под угрозой уничтожения", – добавили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на востоке страны планируют открыть два новых аэропорта.