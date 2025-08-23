На Донбассе погибла 69-летняя волонтер из Британии: ее тело 2 месяца не могут эвакуировать

Энни Льюис Марффи и ее авто, на котором она отправилась в Украину / © Times

Реклама

На Донетчине в результате российской атаки погибла волонтер из Великобритании, 69-летняя Энни Льюис Марффи, занимавшаяся поставкой гуманитарной помощи. Ее тело не могут эвакуировать из-за постоянных обстрелов.

Об этом пишут Times и Sky News.

69-летняя Энни Льюис Марффи умерла в июне спустя всего несколько дней после того, как уехала из своего дома в Великобритании в джипе, заполненном припасами для охваченной войной Украины.

Реклама

По словам ее семьи, бывшая продюсер и режиссер документальных фильмов BBC была «счастлива делать что-то значимое», выполняя миссию с гуманитарной группой.

© Times

Льюис Марффи отправилась в Польшу в конце мая, путешествуя с бывшим солдатом из Уэльса, который заболел по прибытии в Украину и вернулся в Великобританию для лечения.

По данным организовавшей миссию организации «Aid Ukraine», солдат, имевший опыт работы на передовой, был предназначен для опеки Марффи.

11 июня Льюис Марффи непонятным образом выехала на Бахмутскую трассу, считающуюся контролируемой Россией «зоной смерти», где ее преследовал вражеский дрон.

Реклама

Как сообщается, волонтер была убита российскими беспилотниками между 11 и 12 июня.

«В зоне уничтожения, где находятся ее останки, их невозможно найти, потому что тот, кого вы туда пошлете, тоже погибнет», — сказала Екатерина Былок, основательница организации «Aid Ukraine».

Былок сказала, что в Украине существует ускоренная процедура удостоверения смерти в случаях, когда останки невозможно найти, хотя это все равно занимает от шести до двенадцати месяцев.

«Это ставит ее семью в ужасную бюрократическую неопределенность», — добавила она. «Процедуры, требующие наличия останков или ДНК для получения свидетельства о смерти, нуждаются в обновлении», — говорит Билок.

Реклама

Местные власти в Британии также не смогли выдать свидетельство о смерти. Дети Льюис Марффи неоднократно обращались в Министерство иностранных дел Британии за помощью, но им отвечали, что этот вопрос выходит за пределы его юрисдикции.

Ранее сообщалось, что гражданин Великобритании Алан Роберт Уильямс погиб во время своей первой задачи на фронте в Украине.