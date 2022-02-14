На Донбассе построят новый аэропорт: стало известно место строительства

На строительство нового аэропорта планируют потратить около 120 миллионов долларов.

Стало известно, где именно в Донбассе собираются построить новый аэропорт. Так, по словам заместителя городского главы Мариуполя Сергея Захарова, местом для строительства аэропорта в Мариупольском районе станет взлетная полоса для самолетов сельхозвивиации.

Об этом Сергей Захаров рассказал pr.ua.

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Как отмечается, для строительства аэропорта было предложено три разных локации: в районе Мангуша, Стародубовки и Юрьевки. После многочисленных исследований специализированной организации новый аэропорт решили построить именно вблизи Юрьевки, ведь эта местность наиболее подходит по разным параметрам, в частности, углам наклона при взлетах и посадках и т.д.

По словам заммэра Мариуполя, на месте будущего аэропорта размещена взлетная полоса для самолетов сельхозвивиации.

"Сейчас мы ждем окончательного решения международной комиссии гражданской авиации ICAO – подали с уменьшением предела ограничений до 60 километров", — отметил заммэра.

Следует отметить, что поселок Юрьевка расположен от Мариуполя на расстоянии более 30 километров, а сам Мариуполь от линии разграничения – на 10 километров, суммарно – около 70-75 километров.

Финансирование строительства аэропорта будет осуществляться по президентской программе "Большая стройка" на сумму около 120 миллионов долларов.

Напомним, за 2 года деятельности программы "Большая стройка" на Донбассе удалось восстановить 8 мостов, разрушенных военными действиями.

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