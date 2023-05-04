На Донбассе раздаются взрывы, а в Украине "краснеют" области: ситуация ночью 4 мая

В Украине увеличилось количество областей, где объявлена воздушная тревога.
В ночь на 4 мая в Краматорске на Донбассе раздались взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Также воздушная тревога раздалась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях.
Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения ракет с баллистической траекторией, а также о том, что зафиксировано БПЛА в Запорожской области.
Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка: на борту 8 "Калибров".
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