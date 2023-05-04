На Донбассе раздаются взрывы, а в Украине "краснеют" области: ситуация ночью 4 мая

В Украине увеличилось количество областей, где объявлена воздушная тревога.

В ночь на 4 мая в Краматорске на Донбассе раздались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Также воздушная тревога раздалась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения ракет с баллистической траекторией, а также о том, что зафиксировано БПЛА в Запорожской области.

Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка: на борту 8 "Калибров".