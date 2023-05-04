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На Донбассе раздаются взрывы, а в Украине "краснеют" области: ситуация ночью 4 мая

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
662
Время на прочтение
1 мин
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На Донбассе раздаются взрывы, а в Украине "краснеют" области: ситуация ночью 4 мая

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

В Украине увеличилось количество областей, где объявлена воздушная тревога.

В ночь на 4 мая в Краматорске на Донбассе раздались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Также воздушная тревога раздалась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения ракет с баллистической траекторией, а также о том, что зафиксировано БПЛА в Запорожской области.

Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка: на борту 8 "Калибров".

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Дата публикации
Просмотры
662
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